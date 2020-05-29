تقرأ في "الوطن" غدا.. أول يوم تعايش مع "كورونا": "الكمامة" إجباري في التجمعات

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا السبت.. أول يوم تعايش مع "كورونا": "الكمامة" إجباري في التجمعات.. والغرامة 4 آلاف جنيه.. "الحظر" يعود من 8 مساء لـ 6 صباحا لمدة 15 يوما.. وتوفير المطهرات داخل مكاتب التموين.

كما تقرأ.. "السيدة نفيسة" يستقبل أول صلاة جمعة بعد توقف 68 يوما.. 20 فردا يصلون بالكمامات.. و"الأوقاف": إعلان موعد فتح المساجد بالتنسيق مع "لجنة الأزمة".

وتقرأ أيضا.. إجراءات "الجبلاية" لعودة الدوري: تقليص عدد اللاعبين في التجمعات.. والاكتفاء بالمدير الفني والمدرب العام وطبيب "على الدكة".. الأهلي: "فايلر" يطالب ببقاء رمضان صبحي ومحاولات لإعادة أحمد ريان.. وطبيب الفريق يضع إجراءات الوقاية في الملاعب والتدريبات.