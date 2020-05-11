تقرأ غدا في عدد "الوطن": تجمعات عمرانية جديدة لتنمية الساحل الغربي

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الثلاثاء: الأهلي يرفض إغراءات سموحة لشراء ماهر ومحسن نهائيًا.. والزمالك يهدد بن شرقي بعقوبات مالية كبيرة بسبب تركيا.. أندية الدوري الممتاز ترفض تحمل تكاليف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا حال عودة المسابقة.

كما تقرأ غدًا في عدد الوطن: تجمعات عمرانية جديدة لتنمية الساحل الغربي.. ومدبولي: المنطقة جاذبة للاستثمارات.. الحكومة: حريصون على توفير التمويل اللازم لبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي تنفيذا لتكليفات الرئيس.

وفي عدد الغد أيضًا: استقبال 750 عالقا بالكويت وإيداعهم عزل جامعة القاهرة.. راشد: جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي وأجروا التحاليل اللازمة فور وصولهم المطار.