حظك اليوم السبت 30-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثيرون من المهتمين بعلم الأبراج على مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، وتنقسم مجموعة الأبراج إلى 4 مجموعات وهي النارية، والترابية، والمائية، والهوائية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة، واليوم عليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وأن تنظم أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية، وعدم إعلان أخبارك، وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يدفعك لأن تحرز اليوم نتائج قياسية في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم يحمل لك تعويضًا عما مر بك، وقد تنمو علاقة عاطفية وتتوطد بدون مشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر.. قد تكون في الجو مكائد خافية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتسامح مع الأخطاء ولا تركز على الزلات الغير مقصودة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات، وتبدو راغبًا في التطور والانفتاح وتتسلح بإرادة من حديد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحظ يعدك بمرحلة من أفضل المراحل في حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال، ويسلط الضوء على أمور مهنية ومالية وتعطي لها الأولوية والاهتمام.. فقط تجنب المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تكون لبقًا مع من حولك، وتجنب الدخول في جدال قد يؤدي لصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك جاذبية وثقة بالنفس، وتبدو قادرًا على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تستعيد حيويتك وتفاؤلك، ويعدك ذلك بقضاء يوم ممتع.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ما يضع الضغوط على عاتقك.. لا تتذمر إذا تعطلت أمور، وهوّن على نفسك، واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك اليوم بأن تتصرف بهدوء، والوقت ليس مناسبًا للظهور أو للإعلان عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بالخيال الخصب والحماس ويجعلك تؤثر فيمن حولك بشكل رائع.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب ويمدك الجاذبية وبالطاقة العاطفية.. كما أن القمر في موقع يدعم خطواتك في الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك اليوم أن تكون حذرًا وتعمل بدقة، وفي نفس الوقت حاول أن تتكيف مع التطورات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

لا تُبدِ استياءً أو تبرُّمًا، وحاول أن تتحرك في هدوء وصمت وبدون ضجيج.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم نحو المغامرة والتفاوض مع جهات أجنبية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات يمنحك كل الحيوية والنشاط، ولن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر والمريخ متنافران في منزلي المال، ويحتم عليك ذلك أن تكون حذرًا وألا تتسرع في قراراتك، ولا تدخل في مغامرات مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في حالة تراجع، وقد يجعلك ذلك أكثر ميلًا للتأمل، فقط حافظ على اللباقة، ولا تعلن أخبارك، وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

كن هادئًا أمام المفاجآت، ولا تتسرع في توقيع الأوراق، ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بتجنب القسوة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.