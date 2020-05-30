كل يوم خدمة من البيت.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والمياه والغاز

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية، العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتجهت الكثير من مؤسسات وهيئات الدولة، لتحويل الخدمات ليتم إجراءها إلكترونيا.

وتستعرض "الوطن"، خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلكترونيا، كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من هنـــا.

- اختيار نوع نشاط العقار محل الفاتورة ما إذا كان منزلي أو تجاري أو صناعي.

- ثم يتم تسجيل قراءة عداد المياه الحالية.

- تسجيل أيضا القراءة السابقة للعداد الخاص بالعقار.

- ذكر عدد وحدات العقار السكني إذا كان العداد عمارة تحتوي على عدد من الوحدات السكنية أو إذا كان العداد خاص بوحدة سكنية واحده فقط.

- توضيح حالة الصرف الصحي الخاصة بالعقار ما إذا كان مخدوم أو غير مخدوم باختيار أحدهم من الأيقونة الخاصة بذلك.

- وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة، يتم عرض فاتورة المياه الخاصة بالعقار والتي تحتوي على الآتي "كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، استدامة الخدمة، إجمالي مبلغ الفاتورة".

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة من هنـــا.

- اختيار أيقونة خدمات الموجوده أعلى الصفحة.

- ثم الضغط على الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

- تظهر أسماء شركات الكهرباء للإنتاج والتوزيع المنتشرة على مستوى أنحاء جمهورية مصر العربية.

- يقوم المواطن باختيار شركة الكهرباء التابع لها وفقًا لمكان الإقامة.

- ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر قيمة فاتورة الكهرباء على الفور.

الاستعلام عن فاتوررة الغاز الطبيعي إلكترونيا

-الدخول على موقع شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروريد".

- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الموجوده أسفل يمين الصفحة.

- إدخال القراءة الموجوده على عداد الغاز في الخانة المخصصة لقراءة العداد.

- الضغط على استعلام لتظهر قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.