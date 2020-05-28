الكهرباء للمواطنين: الكمامة شرطا لدخول الوزارة بدءا من الأحد

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّه بدءا من الأحد المقبل لن يُسمح بدخول أي مبنى تابع للوزارة وشركاتها دون ارتداء كمامة، سواء للعاملين بها أو المترددين عليها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت حمزة إلى أنّ هناك شركة مسؤولة عن تعقيم مبنى الوزارة بشكل دوري كل ساعة طوال ساعات العمل اليومية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ بدء أزمة انتشار الفيروس في مصر، مع توفير المُعمقات والُمطهرات بشكل دوري داخل مكاتب الوزارة، والتشديد على الموظفين بالابتعاد بالمسافات الآمنة عند تقديم أي خدمات للجمهور.

وتابع حمزة لـ"الوطن"، أنّ قرار ارتداء الكمامات سيكون ملزما للمواطنين الراغبين في إنهاء أي خدمات، سواء داخل مقر الوزارة، أو أي شركات تابعة لها في كل محافظات الجمهورية.