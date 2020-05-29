تسجيل 8 وفيات بكورونا في اليمن

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في اليمن، اليوم، عن مستجدات تفشي الفيروس خلال الساعات الأخيرة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، إنها سجلت 5 حالات جديدة بينها 4 وفيات، إضافة إلى 4 وفيات أخرى لحالات إصابة مسجلة مسبقا.

وذكرت اللجنة، أن حالات الوفاة والإصابة تتوزع كالآتي:

3 وفيات في شبوة، و3 في مأرب، وحالة وفاة في أبين، وحالة وفاة في حضرموت، وحالة إصابة في الضالع.

وأشارت اللجنة اليمنية، إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 283، بينها 65 وفاة، فيما تعافى 11 شخصا من "كوفيد- 19".