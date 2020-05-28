اليمن: 4 وفيات و7 إصابات جديدة بكورونا

أعلن اليمن، أمس الأربعاء، تسجيل 4 حالات وفاة، و7 إصابات مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في ثلاث محافظات يمنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في بيان، إنها سجلت 3 إصابات مؤكدة في محافظة (تعز)، ومثلها في (شبوة)، وحالة سابعة في (الضالع).

وأضافت اللجنة اليمنية، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة اثنتان منها في (تعز) وحالة واحدة لكل من (حضرموت) و(الضالع).

وأوضحت اللجنة، أن إجمالي الإصابات التي سجلت في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية منذ 10 ابريل الماضي ارتفع الى 256 والوفيات الى 53 حالة مقابل 10 حالات شفاء.