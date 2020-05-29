رمز للتحرر الوطني.. فايق ينعى رئيس الوزراء المغربي الأسبق

نعى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فقيد حركة حقوق الإنسان والتحرر الوطني عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول الأسبق، وأحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورمز من رموز التحرر الوطني في المغرب وأفريقيا، الذي وافته المنية اليوم.

وأكد فايق، في بيان صادر عن المجلس منذ قليل، أن الراحل يعد أحد رموز القومية العربية، ورائدا من رواد حركة حقوق الإنسان العربية، وأحد السياسيين الوطنيين المغاربة الذي كافح من أجل التحرر الوطني والديمقراطية، وسيادة القانون، وتصفية الاستعمار بإفريقيا.

وأضاف فايق، أنه برحيل اليوسفي فقد الوطن العربي وإفريقيا أحد القامات الحقوقية والسياسية التي ساهمت بجهد وافر في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال كافة المناصب التي تقلدها خلال مسيرته الحافلة بالعطاء المتميز علي المستويين الحقوقي والسياسي.

وتابع أن عطاء اليوسفي وما قدمه، سيظل قدوة و نموذج يحتذى به على مر الأجيال، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرته وتلاميذه وللشعب المغربي وأعضاء الحركة الحقوقية في أرجاء الوطن العربي وأفريقيا.