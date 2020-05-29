أحمد داوود: أسرة لعبة النسيان بخير.. ودعائنا لرجاء الجداوي

طمأن الفنان أحمد داوود متابعيه، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي، عندما سأله أحد المتابعين على حالة فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.

وكتب أحمد داود قائلا: "الحمد لله كلنا بخير.. ياريت ندعي كلنا لأستاذة رجاء الجداوي، ترجعلنا بالسلامة يارب إن شاء الله".

كانت الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج، عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن"، في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".