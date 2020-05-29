أوباما: العنصرية لا يمكن أن تكون أمرا اعتياديا في الولايات المتحدة

علق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على مقتل جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية، قائلًا، إن العنصرية لا يمكن أن تكون أمرًا اعتياديًا في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وفي مقطع فيديو للهواتف المحمولة منتشر على نطاق واسع للاعتقال اللاحق، يمكن رؤية "فلويد"، الذي وضح أنه من أصول أفريقية، على الأرض ويداه مقيدتان خلف ظهره بينما يضغط عليه الضابط ديريك شوفين إلى الرصيف وركبته على عنق "فلويد".

وأظهر الفيديو "تشوفين"، وهو الضابط الأبيض، يمسك "فلويد" لدقائق بينما يشكو "فلويد" من أنه لا يستطيع التنفس، وينتهي الفيديو بمسعفين مساعدين يرفعون "فلويد" على نقالة ويضعونه في سيارة إسعاف.