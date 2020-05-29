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وكيل تضامن دمياط: لن يسمح بدخول مقار العمل دون ارتداء الكمامة

كتب:

سهاد الخضري
07:42 م | الجمعة 29 مايو 2020
وكيل الوزارة

وكيل الوزارة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة دمياط برئاسة حسام عبد الغفار عدم السماح بالدخول إلى مقار العمل أو المشروعات التابعة للمديرية إلا بارتداء الكمامة سواء من العاملين أو الجمهور وذلك اعتبارا من غدا السبت.

وطالب عبد الغفار، كافة الإدارات والوحدات الإجتماعية، وكافة المؤسسات والمشروعات التابعة للمديرية تنفيذ القرار سالف الذكر على وجه الدقة.

وأشار عبد الغفار، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على وجه الشدة حيال مخالفة ذلك مطالبا مكتب الرقابة والمتابعة ومديري الإدارات متابعة التنفيذ كل في نطاق اختصاصه.