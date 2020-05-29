قائد الجيش اللبناني: حريصون على حماية السلم الأهلي

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، إن القوات المسلحة لن تسمح لأيا كان، العبث بأمن لبنان وزعزعة استقراره، مشددا على أن حماية السلم الأهلي، تبقى أولوية الجيش.

وأوضح العماد عون - في تصريح، اليوم، أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه نحو حماية لبنان وشعبه، على الرغم من الصعوبات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد وتداعياتها على المجتمع اللبناني ككل.

وأضاف قائد الجيش اللبناني: "مهما كبرت المصاعب والمخاطر، فإن الجيش سيتجاوزها بوعيه وانضباطه وتعاون الجميع، إن هم الجيش الأول والأخير هو أمن لبنان، وهو يعمل بإرادة صلبة وعزم لا يلين، ولن تثنيه الشائعات والافتراءات عن القيام بواجباته والبقاء إلى جانب أهله وشعبه ليبقى الوطن سالما".

وأثنى العماد عون، على تحلي العسكريين بالانضباط والتزامهم تقاليد المؤسسة العسكرية في أدائهم لمهامهم الموكلة إليهم رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي يشهدها لبنان.