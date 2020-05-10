الجيش اللبناني: لا صحة لوضع 1200 عسكري في الحجر الصحي لإصابتهم بكورونا

أكد الجيش اللبناني عدم صحة الأنباء المتداولة حول انتشار فيروس "كورونا" في المؤسسة العسكرية ووضع 1200 عسكري في الحجر الصحي والمنزلي، مشيرا إلى أن عدد الإصابات في صفوف العسكريين هو 13 إصابة فقط وجميعهم من عداد عناصر المحكمة العسكرية.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، أن كافة التسجيلات الصوتية التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم انتشار فيروس "كورونا" في صفوف القوات المسلحة، مختلقة وغير صحيحة جملة وتفصيلا، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقاية والطبية الضرورية للوقاية من الفيروس.