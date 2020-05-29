استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله    

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرب قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأكدت وزارة الصحة في بيان، استشهاد المواطن الذي اطلق الاحتلال الرصاص عليه قرب قرية النبي صالح.

وأشار شهود عيان، لـ"وفا"، إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة صوب مركبة يقودها شاب، لم تعرف هويته بعد، في منطقة واد ريا قرب النبي صالح، وتركوه ينزف في المكان، ومنعوا الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إليه، حتى استشهد.

وأضاف شهود العيان، أن جنود الاحتلال منعوا كذلك الطواقم الصحفية من الاقتراب من المكان، فيما اندلعت مواجهات في قرية النبي صالح أطلق خلال