مقتل العشرات من عناصر المليشيات في عملية للجيش الوطني الليبي

قتل العشرات من عناصر المليشيات والمرتزقة وألقي القبض على 17 آخرين في عملية للجيش الوطني الليبي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، السيطرة على 6 سيارات مسلحة ومدرعة تابعة للأتراك ولميليشيات الوفاق.

وكانت مصادر، لقناة "العربية" الإخبارية، أشارت في وقت سابق، اليوم، إلى تجدد الاشتباكات تجددت بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق المدعومة من أنقرة اليوم، لليوم السادس على التوالي بمحوري الكاريزما وطريق المطار جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وكانت الاشتباكات تجددت بشكل عنيف، قبل أيام في محاور عين زاره وطريق المطار والرملة، فيما لا يزال الجيش يمشط منطقة الهيرة بالقرب من مدينة غريان، التي من المتوقع أن يشن الجيش هجوما عليها خلال الساعات أو الأيام القليلة القادم.

وفي الأثناء استمرت قوات الوفاق بالقصف المدفعي على منطقة قصر بن غشير وبير التوتة، مما تسبب بتدمير منازل مواطنين في المنطقة ومقتل رجل ووزجته.