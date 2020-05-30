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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 30-5-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | السبت 30 مايو 2020
برج الأسد

برج الأسد

مولود برج الأسد يتميز بحبه للقيادة في حياته الشخصية والعملية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني 

القمر يتنافر مع المريخ في منزل المال، ويسلط الضوء على أمور مهنية ومالية وتعطي لها الأولوية والاهتمام.. فقط تجنب المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تكون لبقًا مع من حولك، وتجنب الدخول في جدال قد يؤدي لصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.