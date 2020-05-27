حظك اليوم الأربعاء 27-5-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، مما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم حظا كبيرا وقد تمضي الأمور كما تخطط لها.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تتلقى كلمات المديح والإعجاب خاصة من الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.