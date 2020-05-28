حظك اليوم الخميس 28-5-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يتميز بكبرياءه الشديد، ورغبته دائما في أن يكون في مركز قيادة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تمضي اليوم بنشاط وتقوم بعمل أكثر من شخص ببساطة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يدفعك اليوم لاتخاذ مواقف قوية ويمنحك كل السحر والتألق.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ماركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.