خاص.. الأزهر يعلن تحويل الزهراء الجامعي لمستشفى عزل

كشف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على قطاع المستشفيات الجامعية، عن تحويل مستشفى الزهراء الجامعي، لمستشفى عزل.

وقال صديق، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه سيتم تحويل مستشفى الزهراء، إلى مستشفى للعزل مع مستشفيات بجامعة القاهرة وعين شمس، نتيجة زيادة الأعداد والاحتياج لمستشفيات عزل، وبذلك يكون الأزهر خصص مستشفى اأزهر التخصصي والزهراء، ليكونا مستشفيات عزل.

وكانت جامعة الأزهر، أغلقت مستشفى الزهراء قبل عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بين أعضاء الأطقم الطبية، حيث قامت الجامعة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بعمليات التعقيم والتطهير لمباني المستشفى.

أوضح المشرف على المستشفيات الجامعية، أن الزهراء الجامعي، قدرة تحملها في العزل من 200 سرير إلى 250 سرير، وستكون للعزل للمواطنين، فالأزهر التخصصي مستشفى عزل لمنسوبي الأزهر والأطقم الطبية، وأعضاء هيئة التدريس.

ونفى المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من أن مصابي فيروس كورونا، يعالجون بمبالغ مالية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي برئاسة الدكتور محمد عجاج مدير عام المستشفى.

وأوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات، أن الحالات التي ثبت ايجابيتها للإصابه بالفيروس، تحظى برعاية طبية كاملة بالمستشفى بالمجان، طبقا لبروتوكولات العلاج المعمول بها.

ولفت إلى أن كل هذه الخدمات الطبية تقدم بالمجان، جنبا إلى جنب مع جهود الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.