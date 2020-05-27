أوبك: كندا تخسر مليون برميل يوميا بسبب كورونا

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن إنتاج النفط الخام فى مقاطعة ألبرتا بكندا انخفض بنحو مليون برميل يوميًا، وهو ما يدعم جهود المنتجين لخفض المعروض النفطي لمواجهة ضعف الطلب الناجم عن جائحة كورونا.

وذكر بيان للمنظمة، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الطاقة الكندية سونيا سافاج أبلغت "أوبك" بدعم بلادها لاتفاقية خفض إنتاج النفط لمجموعة "أوبك +" لمواجهة تدمير الطلب الذي حدث بسبب وباء كورونا، مشيرة إلى أن مقاطعة ألبرتا الكندية شهدت حدوث انخفاض في الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا نتيجة لظروف السوق الراهنة .

وأشار البيان إلى تأكيد الوزيرة الكندية إلى أن خطوط أنابيب النفط صارت فارغة إلى حد ما، كما حدث امتلاء سريع للمخزونات النفطية لافتة إلى أن الإنتاج النفطي الكندي انخفض تلقائيًا.

وذكر أن كندا ترى أنه لا جدوى من الإعلان عن إجراء تخفيضات إضافية في الإنتاج حيث انخفض الإنتاج من تلقاء نفسه.

وأشار إلى أن خصم مليون برميل يوميًا في الإنتاج الكندي يمثل حوالي 25 في المائة من إنتاج مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط.