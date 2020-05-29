عضو لجنة الفيروسات: الطرحة والنقاب والشيفون لا تحمي من كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن الكمامة الشيفون والكمامة والقماش والطرحة لا تحمي من فيروس كورونا، إلا لو كانت من 4 طبقات.

وأضاف "خطاب" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" الذي يعرض عبر فضائية "MBC مصر"، أن نفس الأمر ينطبق على النقاب، موضحةً أنه بالنسبة للقطن فإنه يجب أن يوجد 600 خيطًا في البوصة المربعة، حتى لا ينفذ الفيروس من بينها.

وتابع: "المطاط مينفعش، وكل كمامة وفرت في أمريكا من 400 لـ600 دولارًا"، وذلك للإشارة إلى أهمية ارتداء الكمامة.

وأردف، أن بعض الدول صنعت كمامة شفافة من ناحية الفم، حتى لا يفقد الصم والبكم التواصل مع العالم، مشددًا على أهمية عدم الإمساك بالكمامة من ناحية الوجه لأنها تحجز الفيروسات.