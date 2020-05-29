"الوبائيات والترصد": وضعنا حجر الأساس للتعامل مع مرضى فيروس كورونا

قالت الدكتورة شيماء أبو قمر، أخصائي الوبائيات بالإدارة العامة للوبائيات والترصد، إن الإدارة منذ اكتشاف فيروس كورونا كان لها دورًا كبيرًا جدًا في التجهيزات الخاصة بمواجهة الفيروس، حيث وضعت تعريفًا للحالة، وقامت بتحديثه.

ولفتت "أبو قمر" إلى أن تعريف الحالة يعتبر حجر الأساس لمعرفة المشتبه بإصابتهم، كما أنها أسست الأدلة الإرشادية والتي تنزل على المستوى الميداني كدليل إرشادي عند المواجهة والتعامل مع حالات كورونا.

وأضافت "أبو قمر" خلال فيديو نشرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الإدارة قدمت في وقت قياسي "بوسترات" لتوعية الحالة وكيفية الوقاية من الفيروس، وجرى توزيعها في كل الأماكن مثل المدارس والجامعات والمواصلات العامة، كما أنها قامت بالتدريب.

وأشارت إلى أن الإدارة تعمل بفريق عمل استطاع تدريب الإدارات المعنية على المستوى المركزي داخل الوزارة، وكل مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، وكذلك التدريب الميداني للمستشفيات بما فيها القطاع الخاص والجامعي.