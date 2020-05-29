تجاوزنا الـ22 آلفا.. الصحة تعلن إجمالي عدد إصابات كورونا في مصر

كشف بيان وزارة الصحة والسكان، الصادر منذ قليل، عن إجمالي عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بلغ 22082 حالة، وعدد الوفيات 879 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 5511 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وذكر بيان الوزارة، أن هناك 152 حالة خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.

وأضاف البيان، أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.