أستاذ عقيدة: الرسول أول من وضع مبادئ الحجر الصحي

قال الدكتور عبد الهادي فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن هيئة كبار العلماء في الأزهر أخرجت بيانًا واضحًا منذ أن بدأت جائحة كورونا مفاده أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في مقاصد الشريعة بالحفاظ على النفس.

وأوضح أستاذ العقيدة أن الحفاظ على النفس أمر شرعي عقدي من لا يفعله يكون مخطئًا ويحاسبه الله، وهذا منصوص عليه في القرآن الكريم في قوله تعالى "ولا تقتلوا أنفسكم"، وأيضًا في قوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

وأضاف "فؤاد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، كما أن الشرائع السماوية كلها وعقلاء المذاهب الأخرى دائمًا ما يحافظون على النفس، وهذه المسألة فطرية وشرعية، من خلال اتخاذ سبل الوقاية، لافتًا إلى أن من وضع وسائل الحجر الصحي في العالم هو رسول الله حيث ظهر الطاعون خلال حياته.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتحدى العالم بعد ظهور كورونا، ولكنه الآن يلجأ إلى الدين ويقول الجأوا إلى المساجد والكنائس، "العالم أجمع يلجأ الآن للدعاء".