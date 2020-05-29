عضو لجنة الفيروسات يشرح الطريقة الصحيحة لاستعمال الكمامة الطبية

شرح الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي، الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة، قائلا: إن الجزء المتصل به الأستيك، يكون ملاصق للوجه، ويجب عدم ملامسة الكمامة، لكن التعامل يكون من خلال الرُباط المربوط به بعد غسل الأيدين، وإذا اضطر الشخص خلعها لتناول مشروب للحظات، يمكن وضعها، ولكن الجانب الخارجي لا يجب ملامسة الأسطح الموضوع عليها "الجزء الخارجي ولا ألمسه ولا أخليه يلمس حاجة".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أنه لا ينصح رش الكمامة بالكحول، نظرا لأنها مصنوعة من النسيج "الكحول هياكل فيها"، ولكن يمكن رش الكحول للكمامة السميكة.

وتابع: "من الناحية الاقتصادية، من الممكن ارتداء الكمامة أكتر من مرة، لأن لو هفضل خارج من بيتي، وهركب مواصلات، وهقعد في شغلي 6 ساعات، وارجع ألبسها تاني مش معقول هقول للشخص يجيب كل ساعة واحدة بس، أهم حاجة تكون بتاعتك".