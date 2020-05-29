رجاء الجداوي غاضبة من الشائعات: صحتي جيدة وأتحسن كل يوم

أعربت الفنانة رجاء الجداوي، عن غضبها من أصحاب الشائعات، مشيرة أنها بصحة جيدة، ولا تعرف سبب الشائعات المنتشرة من ساعة إلى أخرى.

وأضافت رجاء لـ"الوطن"، أن صحتها جيدة وتتحسن من يوم إلى آخر، بالإضافة إلى تحسن في درجات الحرارة.

يذكر أن مصدر مقرب من الفنانة رجاء الجداوي، أكد أنها مازالت في غرفة عزلة عادية، ولم تُنقل على أي أجهزة، وأن درجة حرارتها مازالت غير مستقرة.

وأضاف المصدر ردًا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص دخولها بـ"الواسطة" إلى مستشفى العزل، أن "الجداوي" كانت معزولة في منزلها منذ الخميس الماضي، ولم تطلب "واسطة" من أحد من زملائها في الوسط الفني أو أحد الإعلاميين، ولكن الطبيب المعالج لها هو من تحرك خوفًا عليها، خاصة أنها من فئة كبار السن والتي تعد الأكثر تعرضًا للضرر من هذا الأمر.

جدير بالذكر أن رجاء الجداوي صرحت من قبل لـ"الوطن" أنها "تشعر بتحسن نوعًا ما يومًا وراء الآخر".