حلا شيحة عن رجاء الجداوي: روحها حلوة وكلامها طالع من القلب

عبرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" عن حزنها لإصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.

وكتبت "شيحة" على حسابها، "الجميلة رجاء الجداوي.. حبيبتي وأمي في السلم والتعبان واشتغلنا أكتر من عمل مع بعض.. بجد بحبها من قلبي وبدعيلها بالشفاء العاجل، ليها حب من نوع خاص في قلوب الناس علشان روحها الحلوة، وكلامها الجميل دايمًا طالع من القلب.. بحبك من كل قلبي ويارب تقومي بالسلامة".

ونُقلت الفنانة رجاء الجداوي إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان".

ويشارك في بطولة المسلسل، دينا الشربيني، وأحمد داوود، ومحمود قابيل، وإنجي المقدم، وعلي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.