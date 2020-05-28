هديل حسن تعلن سلبية تحاليل كورونا وتطمئن جمهور رجاء الجداوي

أعلنت الفنانة هديل حسن، إحدى نجوم مسلسل لعبة النسيان، سلبية تحاليل فيروس كورونا المستجد - 19 التي أجرتها بعد ثبوت إيجابية تحاليل الفنانة رجاء الجداوي إحدى نجوم المسلسل.

وأكدت هديل لـ"الوطن"، أنها أجرت تحليل كورونا وثبت سلبية التحليل، وأعربت عن سعادتها بنتيجة التحاليل، مشيرة إلى أنها كانت تخشى نقل العدوى إلى والدتها ووالدها.

وقالت هديل، إنها تتواصل مع رجاء الجداوي للاطمئنان عليها، لافتة إلى أنها أكدت لها في آخر مكالمة بينهما أن حالتها في تحسن، وأنها في حالة سعادة بجهود الأطباء وإخلاصهم مع كل المرضى.

يذكر أن هديل كانت إحدى المخالطات للفنانة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان".