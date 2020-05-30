مهازلها تتواصل.. كتاب لعضو شورى السلفية يمجد في تركيا "دولة الإسلام"

رغم العداء القائم بين النظام التركي والدولة المصرية، ودعم تركيا لعمليات الاٍرهاب في مصر والمنطقة واحتضانها لجماعة الإخوان الإرهابية، يواصل مشايخ السلفية في سياسة التلميع لدولة تركيا باعتبارها الدولة المدافعة عن الإسلام والمسلمين.

وتعد آخر تلك التصرفات غير المسؤولة، ما صدر عن الداعية السلفي وحيد عبد السلام عضو مجلس شورى العلماء السلفي من كتاب يحمل مسمى "قوانين الشريعة الإسلامية" عبارة عن 4 مجلدات، يمجد فيه للدولة التركية.

ونشرت دار الفتوى للطباعة الصادرة ملخصا للكتاب، قالت فيه "إننا نحكم بالقوانين الوضعية مقارنة بتركيا التي تحكم بقوانين الشريعة الإسلامية"، وتناول بالتفصيل قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية التي قادت العالم كلة عدة قرون بالإسلام، وخلال فترة حكمها انتشر الإسلام في الكثير من البلاد مثل المجر وفرنسا وروسيا، فأراد الكاتب أن يخرجها للناس لكي يستضيء بها من يريد أن يطبق الشريعة الإسلامية. وقالت الدار لإن الكتاب متوفر بالمكتبة خلف الجامع الأزهر.

وحيد بالي: 100 ألف مقاتل داعمين للإخوان ضد الدولة

يذكر أن وحيد عبد السلام بالي داعم لتنظيم اﻻخوان، وشارك في اعتصام وغلق مدينة اإنتاج الاعلامي، وكشف في فيديو متداول له اثناء محاولة اقتحام مدينة اإنتاج عن تجهيز جماعة الإخوان مقاتلين لمواجهة الدولة، تابعين للإرهابي خيرت الشاطر، الرجل الأول فى تنظيم الإخوان، يصلون لـ 100 ألف مقاتل.

وقال بالي، في الفيديو، إن آلاف المقاتلين ينتظرون ساعة الصفر، موجها رسالة للحشود التى أمامهم قائلا: "أيها المجاهدون.. أيها المقاتلون.. أيها المرابطون المدافعون عن دينكم وشريعتكم.. أبشروا فالنصر قادم.. الإسلام قادم".

تابع: "أبشروا أيها الأحباب فإن لكم إخوة مئات الألوف منتظرون فى أماكن لساعة الصفر، فأبشروا فقد تم ترتيب الأمر.. أيها الإخوان أحببت أن أطمئنكم أن إخوان متواجدين فى أماكن بالقاهرة ومنتظرون ساعة الصفر، كما يوجد مرابطون فى محافظات الصعيد والمنوفية والفيوم وكفر الشيخ وغيرها من المحافظات فى انتظار ساعة الصفر".

هندي: تركيا دولة راعية للشذوذ والإرهاب.. ويجب وقف دور نشر "بير السلم"

بدوره طالب عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصادرة هذا الكتاب وعدم عرضه في الأسواق باعتباره مخالف لكل بيانات الحقيقة، مشيرا إلى أن تركيا ليست دولة حامية للإسلام، بل دولة تسمح بالشذود والزنا بقوانين رسمية، مؤكدا أن تركيا دولة راعية للإرهاب وليس للإسلام.

ودعا هندي لفتح ملف دور نشر الكتب غير المقننة، مطالبا بإيقافها لأنها مصدر لنشر التطرّف الفكري، مؤكدا أن هناك العشرات من الكتب التي تصدر "تحت بير السلم" تنشر سموم التطرّف، في ظل مواجهة الدولة للإرهاب، مطالبا وزارة الثقافة بإيقاف تلك المهزلة.

أبو حامد: بالأمس يدعم تنظيم الإخوان واليوم يمجد في تركيا

وانتقد النائب محمد أبو حامد استمرار صدور كتب لشخصية داعمة لإرهاب الإخوان، مضيفا: "بالأمس دعم بالي تنظيم الإخوان، واليوم يمجد في تركيا ويراها دولة الإسلام، فتلك الجماعات لا تؤمن بوطن ولا تؤمن بأرض، بل شريعتها الاٍرهاب والتطرف".

نصير: خربوا ودمروا في الدين وليس منهم نفع ولا استفادة

فيما دعت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة المصريين لعدم الاستماع لكلام السلفيين، مشيرة إلى أنهم خربوا ودمروا في الدين، وليس منهم نفع ولا استفادة، مؤكدة أن مصر التي دافعت عن الإسلام ونشرته في الدنيا كلها، وليست تركيا دولة الاٍرهاب والتطرف حامية تنظيم الإخوان الإجرامي.