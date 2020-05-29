البيت الأبيض: تعليق دخول فئة من الباحثين والطلاب الصينيين للبلاد

أعلن البيت الأبيض، تعليق دخول فئة من الباحثين والطلاب الصينيين إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان ترامب، أشار في وقت سابق، اليوم، إلى أن الصين انتهكت الكثير من التزاماتها في منظمة التجارة العالمية، مضيفا: "وجهت بحماية المستثمرين والشركات الأمريكية من انتهاكات الصين".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "علينا حماية التقدم التكنولوجي الأمريكي الذي انتهكته الصين".

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي: "سنعلق دخول صينيين يشكلون خطرا على الأمن إلى الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن قانون الأمن الذي أقرته الصين في هونج كونج، انتهاك سافر ومأساة للشعب هناك، موضحا أن الصين لم تلتزم بتعهداتها حول الحكم الذاتي في هونج كونج.

وأعلن الرئيس الأمريكي، بدء إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونج كونج.

وأوضح ترامب: "سنتخذ إجراءات ومراجعات للشركات الأمريكية في هونج كونج"، مضيفا: "سننهي المعاملة الخاصة لهونج كونج بسبب الصين".