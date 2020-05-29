ترامب يعلن قطع العلاقات مع "الصحة العالمية": ضللت العالم حول كورونا بضغط من الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية علاقة واشنطن مع منظمة الصحة العالمية، وقال، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الصين أخفت فيروس ووهان، والكثير من الحقائق حوله، ونتج عن ذلك خسائر بشرية واقتصادية كبيرة عالميا.

ترامب: سنعلق دخول صينيين يشكلون خطرا على الأمن إلى الولايات المتحدة

وأشار ترامب، إلى أن الصين انتهكت الكثير من التزاماتها في منظمة التجارة العالمية، مضيفا: "وجهت بحماية المستثمرين والشركات الأمريكية من انتهاكات الصين".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "علينا حماية التقدم التكنولوجي الأمريكي الذي انتهكته الصين".

وأوضح ترامب: "سنعلق دخول صينيين يشكلون خطرا على الأمن إلى الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن قانون الأمن الذي أقرته الصين في هونج كونج، انتهاك سافر ومأساة للشعب هناك، موضحا أن الصين لم تلتزم بتعهداتها حول الحكم الذاتي في هونج كونج.

وأعلن بدء إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونج كونج.

وأوضح ترامب: "سنتخذ إجراءات ومراجعات للشركات الأمريكية في هونج كونج"، مضيفا: "سننهي المعاملة الخاصة لهونج كونج بسبب الصين".

الرئيس الأمريكي يهدد باللجوء للقوة لمواجهة أعمال الشغب في منيابوليس

وقال ترامب: "سنفرض عقوبات على مسؤولين متورطين في علاقات مع الصين في هونج كونج".

وأشار ترامب، إلى أن بكين تدعي ملكيتها للعديد من المناطق في بحر الصين الجنوبي.

وهدد الرئيس الأمريكي، باللجوء للقوة لمواجهة أعمال الشغب في منيا بوليس.