أورمان الأقصر يحتفل بمرور 4 سنوات على افتتاحه لخدمة مرضى السرطان

يحتفل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، اليوم، بمرور 4 سنوات على الافتتاح، حيث يعد المستشفى أول صرح طبي مجاني لعلاج مرضى السرطان بمحافظات صعيد مصر، ساهم بشكل كبير في تقديم الخدمات الطبية المجانية لعشرات الآلاف من المرضى بالصعيد، وأطلق سلسلة من الفعاليات الطبية والمجتمعية المهمة لدعم الكشف المبكر لسرطان الثدي.

ووجه الدكتور هاني حسين، مديرعام المستشفى، الشكر لكل القائمين على هذا الصرح الطبي واصفا إياه بأنه وصل لمرحلة عالمية تليق بأبناء الصعيد، حيث تصدرت سلسلة النجاحات التي حققها الصحف المحلية والعربية والعالمية، بل وشارك فريق المستشفى في نشر نجاحاتهم وأبحاثهم في المجلات والدوريات العلمية حول العالم.

وأكد حسين، على أنه من اليوم الأول قررت إدارة المستشفى توفير أفضل أطباء في مصر لتقديم خدمات تضاهي وتفوق المستشفيات حول العالم وبالمجان تمامًا لأبناء الصعيد، مضيفا أنه يجري حاليًا العمل على قدم وساق لإنهاء التجهيزات والفرش لمبنى المرحلة الثالثة الذي تم إنشاؤه، والذي يحتاج للكثير من أهل الخير خلال الفترة المقبلة.

كما قدم مدير عام المستشفى، الشكر لقيادات وإدارة المستشفى على توفير كافة المتطلبات لتصل لهذا المستوى الطبي العالمي، وكذلك أهل الخير في كل مكان والذين ساهموا في دعم مراحل العمل بالمستشفى من اليوم الأول، وهو الأمر الذي أدى إلى توسعة المشروع تمامًا من فكرة مركز طبي لعلاج السرطان إلى مستشفى كبرى لعلاج السرطان، وحاليًا يجرى الإعداد لجعلها أول مدينة طبية متكاملة في مصر لعلاج السرطان.