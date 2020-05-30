حظك اليوم السبت 30-5-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتميز بحبه للسفر والتنقل، وعفويته في الحديث والتعبير عن مشاعره، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات "حظك اليوم" للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك اليوم أن تكون حذرًا وتعمل بدقة، وفي نفس الوقت حاول أن تتكيف مع التطورات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

لا تُبدِ استياءً أو تبرُّمًا، وحاول أن تتحرك في هدوء وصمت وبدون ضجيج.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.