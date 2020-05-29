هوك: نتشارك مع الأوروبيين في إدانة اختبار إيران للصواريخ البالستية

قال المبعوث الأمريكي بشأن إيران برايان هوك، إن بلاده تتشارك مع الأوروبيين، في إدانة اختبار إيران للصواريخ البالستية، وتسليح حزب الله والوكلاء وسلوكها العدواني، في اليمن وسوريا.

وأضاف هوك لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية: "أوضحنا للسوريين والروس، أن على الإيرانيين مغادرة سوريا".

وأوضح المبعوث الأمريكي: "لقد عززنا وضع قواتنا في المنطقة منذ مايو من العام الماضي في محاولة لردع العمليات الإيرانية ضد جيرانها في الشرق الأوسط".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، قال في وقت سابق، إنه على طهران الاختيار بين الحوار مع واشنطن أو الانهيار الاقتصادي.