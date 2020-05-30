يوميات كورونا في بلاد الشام.. إصابات فلسطين 625 ولبنان تسجل 1172

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 5.992.069 فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 365.343، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.636.246.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، إنه تم تسجيل 37 حالة تعاف من الوباء في مدينة القدس المحتلة، ليصل العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 523 حالة، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت الوزارة الفسطينية، في تقرير موجز عن الحالة الوبائية، أنه تم تسجيل 11 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية "10 في محافظة قلقيلية - 1 في الخليل" ليصل العدد الإجمالي للإصابات في جميع المحافظات الفلسطينية إلى 625 إصابة، كالتالي: 319 في محافظة القدس، و245 في باقي المحافظات الشمالية، و61 في المحافظات الجنوبية.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 97 حالة، كالتالي: 23 في محافظة القدس، و32 في باقي المحافظات الشمالية، و42 في المحافظات الجنوبية.

وبينت وزارة الصحة أن المحافظات الخالية من الإصابات حتى الآن هي 8 محافظات: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.

من جانبها،أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا المستجد، بين صفوف الجالية حول العالم.

وأكدت الوزارة في بيان، أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بين الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، و3 حالات تعافي.

وبذلك بلغ عدد وفقات الجالية الفلسطينية حول العالم 102 وفيات، فيما بلغت الإصابات 1721 إصابة، وتماثل 850 حالة للشفاء.

من جانبه، قال فريق العمل المختص في متابعة أوضاع أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة،إنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة في صفوف الجالية، منها إصابتان في ولاية اوهايو، وإصابتان في ولاية مينيسوتا إحداهما في العناية المكثفة.

وأشار فريق العمل، إلى أنه بذلك ارتفع عدد الاصابات بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة إلى 783 إصابة، و52 حالة وفاة، وتم تسجيل 3 حالات تعافي جديدة ما يرتفع عدد حالات التعافي إلى 300 حالة.

الصحة اللبنانية: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الماضية،

وفي لبنان، قالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1172، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت الصحة اللبنانية، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر عند 26، موضحة أن حالات الشفاء في عموم لبنان بلغت حتى اليوم 705 حالة.

من جانبه، أعلن وزير الصحة حمد حسن، أمس الجمعة، أن قرار إعادة العمل في مطار بيروت سيتم تقييمه بعد أسبوعين، وقال إن إعادة فتح المرافق العامة في البلاد، ومن بينها مطار رفيق الحريري الدولي، سيتم تقييمه بعد أسبوعين.

وفي الأردن، أعلنت الحكومة، أمس الجمعة تسجيل إصابتين بكورونا المستجد، لشخصين قدما من خارج البلاد ليرتفع اجمالي الإصابات الى 730.

وقالت رئاسة الوزراء الأردنية ووزارة الصحة في بيان مشترك، إن الإصابتين تعودان لسائق شاحنة غير أردني تم رصد حالته في المنطقة الحدودية والأخرى لمواطن أردني قدم من روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضافت رئاسة الوزراء، أن السلطات الصحية سجلت 10 حالات شفاء من الوباء بينما تم إجراء حوالي 3300 فحص للكشف عن الاصابات بكورونا المستجد بإجمالي 180 ألف فحص تقريبا.