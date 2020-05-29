عاجل.. حظر للتجوال في مينيابوليس الأمريكية بعد تفاقم أعمال العنف

أعلن عمدة مدينة مينيابوليس الأمريكية جاكوب فراي، حظرا للتجوال في المدينة، بعد تفاقم أعمال العنف، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وقتل المواطن الأمريكي من ذوي البشرة السوداء جورج فلويد في وقت سابق،على يد الشرطة أثناء إلقاء القبض عليه في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، والذي أثار موجة من الاحتجاجات في العديد من المدن الأمريكية، رافقتها اشتباكات بين الشرطة ومحتجين.

وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، إنه تم توجيه تهمة القتل للشرطي الذي وضع قدمه على رقبة المواطن الأمريكي جورج فلويد، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت السلطات الأمريكية، في وقت سابق، اليوم، أنه تم إلقاء القبض على شرطي مينيا بوليس، المتهم بقتل "جورج فلويد".