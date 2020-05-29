حملة مكبرة لتطهير وتعقيم شوارع وأسواق حي شرق فى الإسكندرية 

شنت إدارة الأزمات والكوارث بحى شرق الإسكندرية، برئاسة سحر شعبان رئيس حي شرق، حملة تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والأسواق بدائرة الحي، ومن بينهم شارعي مصطفى كامل ومحطة السوق وسوق باكوس، وشارع الجلاء، وتطهير قريتى أبيس الأولى والثانية.

وقالت رئيس الحي، في تصريحات صحفية، إنه سيتم الاستمرار في تطهير وتعقيم الشوارع والأسواق بنطاق الحي وخاصة التي تشهد إزدحامًا من المواطنين، وذلك طبقا لخطة الإدارة العامة للأزمات والكوارث برئاسه الدكتورة مروة حافظ.

كما ناشد مسؤولو الحي المواطنين، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتقليل من الاختلاط وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.

كما نشر قيادات الحي الوعي لدى المواطنين بتجنب الازدحام ومنع التجمعات حرصًا على سلامتهم.