بسعر التكلفة.. "علميين الإسكندرية" تطرح المطهرات والكمامات لأعضائها

أعلنت نقابة المهن العلمية بالإسكندرية، عن طرح كمية من المطهرات، والكمامات لأعضائها، "وذلك في سبيل مواجهة خطر فيروس كورونا في مصر، ومن أجل توفير كافة وسائل الحماية للأعضاء أثناء ممارسة عملهم"، بحسب بيان لها.

وأوضحت النقابة أن تلك الخطوة تأتي استمرارا للمبادرة التي أطلقها أعضاء نقابة المهن العلمية بالإسكندرية في دعم ومساندة أجهزة الدولة في مكافحة الغلاء وتوفير المطهرات بأسعار التكلفة.

وأشارت إلى أنه متاح:

-كحول إيثيلي 70% لترات بسعر 80 جنيها للتر.

-كمامات التراسونيك كبس حراري 3 طبقات دعامة، ورباطة بسعر 180 جنيها للعلبة.

وأوضح البيان أن النقابة واصلت خطتها في تقديم الاستشارات والنصائح، وكذلك الإجابة عن أسئلة الأعضاء من خلال استخدام تقنية البث المباشر على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث من المقرر أن يشارك دكتور كيميائى إسلام ناصر، عضو لجنة الطوارئ فى مكافحه جائحه كوفيد-19 بمستشفى حميات إسكندرية، في إلقاء إحدى المحاضرات.