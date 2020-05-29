وكيل "تعليم مطروح": الأحد ارتداء الكمامات بكافة المنشآت التعليمية

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، أنه سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بارتداء جميع العاملين بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية والمدارس بنطاق محافظة مطروح للكمامات الواقية من يوم الأحد، ولن يسمح بدخول أولياء الأمور والمواطنين للمؤسسات التعليمية دون إرتداء الكمامات.

وقال "النيلى"، في تصريحات صحفية، إن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين والتى تأتى وفقا لقرارات مجلس الوزراء وتنفيذا لتكليفات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف أنه وجه مديرى الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بالالتزام الكامل بجميع قرارات مجلس الوزراء، لافتا أن من يخالف ذلك يعرض نفسه فورا للمساءلة القانونية.