بمناسبة عيد الفطر.. وكيل تعليم مطروح يوزع مبالغ نقدية للعاملين

وزع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عدية عيد الفطر المبارك على قيادات مديرية التربية والتعليم والعاملين بالمديرية.

وتفاجىء العاملين بمديرية التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، خلال قيامهم بانهاء بعض الأعمال مع وكيل وزارة التعليم بمطروح فى مكتبه، بقيامة باعطائهم مبالغ نقدية جديدة تعبيرا منه عن فرحة حلول عيد الفطر المبارك.

وتقدم جميع العاملين بتعليم مطروح بالتهنئة إلى وكيل الوزارة بعيد الفطر، متمنيين أن يزيح الله الوباء والبلاء من البلاد من فيروس كورونا وأن يكون عيدا مليئا بالخير على مصر قيادة وشعبا والأمة الإسلامية.