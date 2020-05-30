وحدة "التجارب الزراعية" بجامعة طنطا: اكتفاء ذاتي وتدريب للطلاب

تعد وحدة التجارب والبحوث الزراعية في كلية الزراعة، بجامعة طنطا، واحدة ضمن 32 وحدة ذات الطابع الخاص، وتعتمد عليها كلية الزراعة بصفة خاصة، وجامعة طنطا بصفة عامة، على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضر ونباتات الزينة والزهور، إلى جانب مساعدة الجامعة في تدبير موارد مالية تساعدها على تنفيذ بعض مشروعاتها، وأيضا تدريب طلاب وخريجين كلية الزراعة، وتأهليهم لمواجهة تحديات سوق العمل.

وقال الدكتور محمد فتوح مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية في كلية الزراعة، إن الوحدة هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي للعاملين بالجامعة من الخضر إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي للجامعة في الزهور ونباتات الزينة، وأيضا تقديم الاستشارات الهندسية في مجالات الزراعة المختلفة، ومراقبة جودة الأغذية ووقاية النبات، إلى جانب تدريب الطلاب والخريجين على تنفيذ مشروعات إنتاجية قصيرة.

وأشار إلى أن الوحدة، بها صوب زراعية تقام على 4 آلاف و400 متر، وتنتج كل المحاصيل الخضراء، مثل الفلفل والخيار والطماطم، إلى جانب الزهور ونباتات الزينة على مدار العام.

وأوضح أن تلك الصوب، كان لها الفضل في أن تنتج جامعة طنطا لأول مرة التين الأسباني الأبيض "البرشومي"، مشيرا إلى أن زراعة مثل هذا النوع، يعتمد على نظام الزراعة المكثفة داخل الصوب، بهدف الحصول على إنتاج متميز وموسم ممتد في عملية الانتاج، وكانت تجربة تأتي في إطار التدريب العملي لطلاب الكلية والخريجين على الممارسات الإنتاجية داخل الصوب.

وأضاف "فتوح"، أن انتاج الصوب يغطى احتياجات العاملين بمجمع الكليات في سبرباي، كما يغطى أيضا احتياج كليات الجامعة من نباتات الزينة، لتجميل المباني والحدائق الخاصة بالكليات.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة توفر الإمكانات الموجودة بالكليات من معامل ووحدات ذات طابع خاص، لتفعيل التدريب العملي والتطبيقي.

ولفت إلى أن هدف وحدات ذات الطابع الخاص، توفير فرص تدريبية للطلاب والخريجين، ومنها وحدة التجارب والبحوث الزراعية، التي تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المجانية، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والزراعة، بهدف تقديم الدعم الفني والتدريب لإعداد الطلاب والخريجين، على عمل مشروعات إنتاجية قصيرة، ما يؤهلهم إلى سوق العمل والقدرة على مواجهة تحدياته.