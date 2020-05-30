اتحاد المهن الطبية يخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن إصابات كورونا بين أعضائه

خصص اتحاد المهن الطبية، خط ساخن للإبلاغ عن إصابة أعضاء اتحاد المهن الطبية بفيروس كورونا "covid-19".

وأعلن الاتحاد، أنه سيلتقي أي بلاغات على الرقم 01550003456.

وكان اتحاد المهن الطبية، اتخذ عدة قرارات اليوم، خلال اجتماع عقده مجلس الاتحاد، برئاسة الدكتور حسين خيري، أونلاين، لمناقشة تطورات ومستجدات الأوضاع الخاصة بالأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور حسين عبدالهادي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد استنكر إهمال بعض وكلاء الوزراء ومديرى المستشفيات، في التعامل مع الفرق الطبية، المصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عبدالهادي لـ"الوطن"، أن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، عرض على مجلس الاتحاد، أهم ما جاء خلال لقائه أمس، برئيس مجلس الوزراء.