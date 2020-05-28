بعد ظهور 8 إصابات.. اتحاد المهن الطبية يغلق مقره أسبوعا للتطهير

قرر اتحاد المهن الطبية غلق مقره بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة لمدة أسبوع، ومنح إجازة لجميع الموظفين، بعد ظهور 8 إصابات جديدة بفيرس كورونا المستجد.

وقال الدكتور السيد عبيد، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه سيتم إجراء عمليات تطهير المقر بالكامل، وكذلك مقر دار الحكمة، على مدار يومي الجمعة والسبت.

وأكد عبيد لـ الوطن" أن فتح الفترة الاستثنائية لمشروع العلاج، وفقًا لقرار مجلس الاتحاد في أول يونيو المقبل، لن يتأثر بقرار الإغلاق، موضحًا أنه تم تزويد الموظفين العاملين بالمشروع، بأجهزة كمبيوتر للعمل من منازلهم، على أن يتم استلام كافة الاشتراكات عبر الإنترنت.