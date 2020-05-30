خبير أمن معلوماتي: "تيك توك" يصل لبيانات شخصية كثيرة لمستخدميه

قال أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن تطبيق "تيك توك"، يسعى إلى التصدر على عرش مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يدفعه إلى تطوير نفسه بشكل دائم ودوري، ويلبي احتياجات مستخدميه بشكل أكبر من باقي المواقع.

وأضاف "السخاوي"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن التطبيق وصل تعداد مستخدميه حول العالم، لمليار ونصف شخص حول العالم، ما يؤهلة ليكون قاعدة بيانات عريضة لمستخدميه، موضحا أن هناك الكثير من الصلاحيات التي تستخدمها تلك التطبيقات، مثل بيانات المستخدمين وأرقام الهواتف الأخرى على هاتفهم، بخلاف صلاحيات الكاميرا أو الميكروفون.

وأكد أن مثل تلك التطبيقات، يمكنها المستخدم من الوصول للاستوديو الخاص بالهاتف، ومن الممكن أن يتأذى من قام بتحميل التطبيق، نتاج وصول بياناته إلى مثل تلك الشركة، مشيرا إلى أن مثل تلك التطبيقات، تحصل على العديد من الصلاحيات، التي من شأنها الإضرار بالمستخدمين فيما بعد، عبر استخدامها للميكروفون، وبيانات المستخدمين بشكل موسع، ومن الممكن استخدامها مستقبلا.