أيمن عبدالمجيد: توافر كحول وكمامات بنقابة الصحفيين للأعضاء

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، مواصلة تعزير الشق الوقائي للصحفيين وأسرهم، من خلال استئناف إتاحة مستلزمات التعقيم والكمامات والمطهرات، من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، لضمان جودة المنتج.

وأكد عبدالمجيد في بيان له، منذ قليل، أنه سيتوافر بدء من العاشرة صباح اليوم السبت، وحتى الثالثة ظهرًا، عبوات الكحول سعة لتر، بسعر 100 جنيه، وكمامات n95 بطبة بسعر 20 جنيهًا، وبدون طبة 15 جنيهًا، وعبوة 4 لتر هيدروكلوريد الصوديوم المركز لتطهير الأسطح، بسعر 25 جنيهًا.

ونوه عبدالمجيد، بأنه تواصل مع الهيئة العربية للتصنيع، لإتاحة منتجات مصنع قادر للصحفيين، لتوفير علب الكمامات الجراحية سعة 50 كمامة، عالية الجودة والتعقيم، وبأسعار مناسبة، سيعلن عنها فور تسلمها.

وشدد عبدالمجيد، على أنه اتخذ خطوات استباقية، تتماشى مع حجم التحديات، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عالميًا، ومحليًا، وسيتم الإعلان تباعًا، عن كل خدمة يتم توفيرها ووصولها للنقابة فعليًا.

وفي الشق العلاجي قال: "تتابع اللجنة تقديم خدماتها اليومية، لكل من يطلب الدعم الطبي، المتنوع، إلى جانب دعم الصحفيين وأسرهم المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، حيث يتم دعم الصحفيين وأسرهم بمختلف درجات القرابة، قدر المستطاع وعلى مدار الساعة".