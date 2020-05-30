حدث بفندق.. التحريات: أصدقاء منة عبدالعزيز صوروها عارية في أوضاع مخلة

داخل فى فندق فى منطقة الطالبية بالجيزة، وقعت جريمة اغتصاب منة عبدالعزيز فتاة "التيك توك"، على يد أحد أصدقائها تحت تهديد السلاح، واستولى آخر منها على مبلغ 125 جنيه.

وكشفت التحريات والتحقيقات، التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الفتاة تم الاعتداء عليها من قبل أحد أصدقائها، وكان بصحبة شابين وفتاتين، صورا واقعة الاغتصاب والضرب، من قبل المتهمين للفتاة.

وشرحت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن القوات تمكنت من تحديد المتهمين، وهم "5 متهمين".. 3 طلاب وفتاتين، وتم التحفظ عليهم.

وبمناقشتهم، اعترفوا بتفاصيل الواقعة وصحة واقعة اغتصاب الفتاة منة عبدالعزيز داخل أحد الفنادق بالطالبية، وتم اقتياد المتهمين لمكان الاغتصاب، وأجرت القوات معاينة لمسرح الجريمة.

كما فحصت القوات، فيديوهات الفتاة منة عبدالعزيز، وتبين أنها فتاة تحرض على الفسق والفجور، من خلال فيديوهات يتم بثها من خلال برنامج اليتك توك، وتم عرض تلك المعلومات على النيابة العامة، التي أصدرت قرارا بضبطها وإحضارها، وتم ضبطها من قبل قوات الأمن.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أنه على خلفية ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو، يتضمن مشاهد لفتاة فى العقد الثاني من العمر، ادعت خلالها، قيام شخص بالتعدى عليها بالضرب، وإحداث إصابتها وإغتصابها بمساعدة فتيات أخريات، وتصويرها عارية في أوضاع مُخلة كَرهاً عنها.

تبين أن الفتاة المشار إليها، اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة، ونشر مقاطع فيديو على أحد التطبيقات، لتحقيق مكاسب مادية، بناءً على نسبة المشاهدة.

كما اتضح أن صحة الواقعة التي ادعتها، ترجع إلى أنها دخلت أحد الفنادق بمنطقة الطالبية بالجيزة، برفقتها (5 أشخاص "3طلاب- فتاتان"، جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها)، وأنهم أثناء تواجدهم بالفندق، حدث خلاف بين الفتيات، فتعدى أحد الطلاب على (صاحبة الفيديو)، وأحدث إصابتها واستولى منها على (هاتفها المحمول- مبلغ 125 جنيه)، وواقعها آخر جنسيا كرها عنها، وبضبطه اعترف بذلك، وصورتها إحدى الفتيات بمقطع فيديو، ونشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتشهير بها إثر الخلاف الذى حدث بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المذكورين، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط المتهمة/ آية وشهرتها "منة عبد العزيز" وستة آخرين للتحقيق معهم.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين، ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" –وشهرتها منة عبدالعزيز - التي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي، وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريرا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.

وستعلن النيابة العامة، ما ستسفر عنه التحقيقات لاحقا، بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها.