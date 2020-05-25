تصل للإعدام.. قانوني يوضح ما ينتظر "مازن" المتهم باغتصاب منة عبدالعزيز

كشفت مصادر أمنية، عن أنّ أجهزة الأمن ألقت القبض على مازن إبراهيم، على خلفية اتهام منة عبدالعزيز، فتاة التيك توك، باغتصابه لها، ونشرها فيديو على موقع التواصل الاجتماعي كشفت فيه عن ملابسات الواقعة.

جاء قرار القبض على الشاب بعد فحص فيديوهات نشرتها الفتاة والشاب، وتبادلهما الاتهامات.

من جانبه، قال المحامي بالاستئناف أشرف نبيل مدير مؤسسة العجائبي للمحاماة والاستشارات القانونية، إنّ الواضح من الفيديو الاعتداء البدني وهتك العرض، وهما جريمتين سواء ذهبت برغبتها أو دون إرادتها لتعدد أشكال الاختطاف، موضحا أنّ ما يثبت الاغتصاب هو الطب الشرعي وتحريات النيابة، فوقائع الاغتصاب لا تستمر طويلا.

وأضاف نبيل، لـ"الوطن"، أنّ ما ظهر في الفيديو من وقائع حال ثبوتها يضعه تحت طائلة المادة 267 من قانون العقوبات "الاغتصاب"، وتصل العقوبة للإعدام أو المؤبد والمادة 268 مؤكدا ضرورة تقدم ولي أمرها ببلاغ، لأنها من القضايا الموقوفة على تقديم شكوى حفاظا على الأعراض.

وأوضح أنّه حتى إذا ثبتت الأدلة، فلن يطبق عليه القانون إلا حال تقديم شكوى من ولي أمر منة ضده وذلك بناء على مادة 3 من قانون 150 لسنة 1950 إجراءات جنائية، علّت من ستر الأعراض، ما يجعل جرائم الزنا والاغتصاب وهتك العرض تتوقف على بلاغ ولي الأمر سواء الأب حال كانت قاصرا أو الزوج حال كانت متزوجة، ما يجعل تراجع منه عبدالعزيز عن اتهام الجاني يسقط أي اتهام له.

وكانت مصادر أمنية ذكرت أنّ أجهزة الأمن تواصل البحث عن الفتاة منة عبدالعزيز، لتقديمها لجهات التحقيق في واقعة نشرها فيديو زعمت فيه أنّها تعرضت للاغتصاب والخطف من قبل شاب يدعى مازن إبراهيم، مضيفة أنّ الفتاة ستخصع للتحقيق بشأن الفيديوهات التي تبثها وتحمل ألفاظا وتحريضا على الفسق من خلال "تيك توك".

وأوضح القانوني أنّ تهمة "التحريض على الفسق"، والتي قد توجه لهما لما ينشراه من فيدويهات عبر "تيك توك" فتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، ولا تقل عن 3 أشهر، طبقا للمادة 11 لسنة 2011 من قانون العقوبات.