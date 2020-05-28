عاجل.. النيابة تأمر بضبط وإحضار منة عبدالعزيز و6 آخرين للتحقيق

أمرت النيابة العامة بضبط آية وشهرتها "منة عبدالعزيز"، و6 آخرين للتحقيق معهم، بعد تداول فيديوهات ادّعت فيها الفتاة تعرضها للاغتصاب على يد صديق لها يدعى "مازن"، وعاودت نشر فيديوهات تفيد بأنّها لم تتعرض للاغتصاب ولكنها كانت في مشكلة صغيرة بينهما وتم حلها.

وكانت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت إلى أنّ المتهمين ارتكبوا جرائم عدة، بينها واقعة التعدي على المتهمة "آية" – وشهرتها منة عبد العزيز - والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي.

وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها، أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريرا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.

وستعلن النيابة العامة المناسب مما ستسفر عنه التحقيقات لاحقاً بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها.