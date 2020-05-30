منهم دينا الوديدي.. منير يقدم 3 فنانين شباب ويوجه رسالة بسبب كورونا

قال المطرب الكبير محمد منير، إن كل الأديان السماوية أمرت بالصبر، مشيرًا إلى أن مصر والعالم، يعيشان محنة، في إشارة إلى أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال حفلة شركة "WE": "لا نمتلك إلا سلاح الصبر، المسألة بسيطة، ولا أتمنى أن نشعر بالذعر، الحل بسيط وهو كمامة وشوية سبرتو".

وتابع: أن سبب بداية حفلته بأغنية "وسط الدايرة"، بأن لها مفهومًا إنسانيًا عالميًا: "الدايرة هي اللي بتلمنا، مفيش حد فيكم هنا معرفهوش الحفلة في بيت ابنكم منير، الدايرة هي اللي حمتنا ومصدر أملنا، عاوزين نحس إننا هنعدي أزمة كورونا".

وقدم الفنان محمد منير، 3 فنانين، هم الفنانة دينا الوديدي والفنانة نوران أبو طالب، والفنان أحمد زيزو، وقال منير: "أنا وصلت لمرحلة العكاز، ودول مساعديني وأمل المستقبل كله".