تفاصيل حفل محمد منير "أون لاين" يوم 29 مايو

تسبب انتشار فيروس كورونا في العالم ومصر، في تعليق الأنشطة الفنية والثقافية والعروض المسرحية، حفاظًا على سلامة المواطنين، واتجه المطربون والفرق الغنائية لإحياء الحفلات "أون لاين" عبر المنصات الإلكترونية.

وفي هذا الإطار يستعد الفنان محمد منير لإحياء حفل غنائي أون لاين، الجمعة المقبل الموافق 29 مايو، الساعة 10 مساء، ويمكن مشاهدة الحفل على القناة الرسمية لشركة We على موقع يوتيوب.

ويقدم "الكينج" خلال الحفل، باقة متنوعة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفني، ويذكر أن آخر ألبومات محمد منير الفنية هو ألبوم "وطن" الذي حقق نجاحا كبيرا.